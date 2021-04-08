Каждый десятый житель Земли невосприимчив к вакцинам

Каждый десятый житель Земли невосприимчив к вакцинам
В мире продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Около 10% людей не чувствительны к вакцинам в плане формирования иммунитета. Такое заявление сделал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его мнению, такой показатель относится не только к COVID-19, но и к другим заболеваниям. Он отметил, что на формирование полноценного иммунитета после прививки может влиять много факторов.

Максютов отметил в интервью «Известиям», что в инструкции к «ЭпиВакКороне», как и к другим отечественным вакцинам, указано, что защитный титр антител неизвестен. Необходимые ответы будут получены уже после пострегистрационных исследований.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина, созданная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

коронавирусная пандемия центр вектор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач назвал продукт, который способен «убить» организм
Разведенный Прилучный впервые опубликовал снимок Карпович
Каждый десятый житель Земли невосприимчив к вакцинам
Матвиенко: Россия первой выйдет из ограничений по коронавирусу
Асмус назвала звездных коллег, у которых нет актерского образования
Налетчики не дремлют: задержан разбойник, напавший на салон сотовой связи ...
В Петербурге резко снизилось число ковид-пациентов с осложнениями
Врачи рассказали о состоянии инфицированного COVID президента Аргентины