Каждый десятый житель Земли невосприимчив к вакцинам

Около 10% людей не чувствительны к вакцинам в плане формирования иммунитета. Такое заявление сделал директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его мнению, такой показатель относится не только к COVID-19, но и к другим заболеваниям. Он отметил, что на формирование полноценного иммунитета после прививки может влиять много факторов.

Максютов отметил в интервью «Известиям», что в инструкции к «ЭпиВакКороне», как и к другим отечественным вакцинам, указано, что защитный титр антител неизвестен. Необходимые ответы будут получены уже после пострегистрационных исследований.

«ЭпиВакКорона» — однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина, созданная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко.