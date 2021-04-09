В поселке Тельмана отец надругался над 13-летней дочерью

В Тосненском районе Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в развращении его 13-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 7 апреля в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее 34-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери-подростка. Это произошло в квартире дома в поселке Тельмана.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Сейчас он находится в изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мигранта увезли в больницу с ножевым после драки у Петропавловской крепости. Подозреваемый был пойман спустя час на Чкаловском проспекте. Его задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.