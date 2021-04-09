Фура поперёк дороги, уснувший таксист, пробки: аварии на КАД в Петербурге

В четверг, 7 апреля, около пяти часов вечера на 37-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороге (КАД) собралась многокилометровая пробка из-за большегруза с прицепом. Фура перевернулась и закрыла две полосы движения.

Дорожно-транспортное происшествие, по предварительным данным, случилось из-за того, что водитель грузовика потерял управление. Результатом инцидента стала семикилометровая пробка: автомобилям, следующим в обе стороны, приходилось объезжать аварию по одной полосе безопасности.

Почти полтора часа весь транспорт на участке между развязками с Пискаревским проспектом и Шафировским проспектом стоял без движения, пока сотрудники ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» ликвидировали последствия ДТП. В итоге к семи часам вечера фуру вместе с прицепом удалось сдвинуть к обочине и тем самым освободить еще две полосы движения.

Из-за скоростного режима и большой загруженности на КАД, несмотря на все предпринятые меры безопасности, часто происходят аварии. В понедельник, 5 апреля, массовое столкновение спровоцировало такси. Как рассказывают очевидцы, водитель такси «догнал» иномарку, а она, в свою очередь, врезалась в стекловоз. Больше всего, таким образом, пострадала «Мазда», зажатая с двух сторон.

Свидетели ДТП предположили, что таксист уснул за рулем, поскольку дело было ранним утром. Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

29 марта на КАД в районе Мурино столкнулись, по самым скромным подсчетам, шесть автомобилей. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали как легковушки, так и большегрузы. Как рассказывали очевидцы, автовладельцы ждали представителей ГАИ больше трех часов. Примечательно, что за это время количество машин в ДТП увеличилось.

Немного раньше на 62-м километре КАД между Шушарами и Софийской улицей автомобилистам пришлось постоять во внушительной пробке из-за массового ДТП. Судя по всему, столкновение было сильным, поскольку машины разбросало в разные стороны. Кроме того, к месту аварии прибыли эвакуатор, полицейские, дорожные службы и скорая помощь.

20 марта перед съездом с КАД на проспект Косыгина столкнулись большегруз и «ГАЗель». Последняя, судя по всему, пострадала особенно сильно: кабину буквально расплющило. На месте происшествия работали спасатели — возможно, помощь понадобилась водителю «ГАЗели». О пострадавших и их самочувствии информации нет, но очевидцы считают, что виновником аварии стала именно «ГАЗель».