Фура поперёк дороги, уснувший таксист, пробки: аварии на КАД в Петербурге

Фура поперёк дороги, уснувший таксист, пробки: аварии на КАД в Петербурге
ДТП с фурой на КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В четверг, 7 апреля, около пяти часов вечера на 37-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороге (КАД) собралась многокилометровая пробка из-за большегруза с прицепом. Фура перевернулась и закрыла две полосы движения.

Дорожно-транспортное происшествие, по предварительным данным, случилось из-за того, что водитель грузовика потерял управление. Результатом инцидента стала семикилометровая пробка: автомобилям, следующим в обе стороны, приходилось объезжать аварию по одной полосе безопасности.

Почти полтора часа весь транспорт на участке между развязками с Пискаревским проспектом и Шафировским проспектом стоял без движения, пока сотрудники ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» ликвидировали последствия ДТП. В итоге к семи часам вечера фуру вместе с прицепом удалось сдвинуть к обочине и тем самым освободить еще две полосы движения.

Из-за скоростного режима и большой загруженности на КАД, несмотря на все предпринятые меры безопасности, часто происходят аварии. В понедельник, 5 апреля, массовое столкновение спровоцировало такси. Как рассказывают очевидцы, водитель такси «догнал» иномарку, а она, в свою очередь, врезалась в стекловоз. Больше всего, таким образом, пострадала «Мазда», зажатая с двух сторон.

Место происшествия. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Свидетели ДТП предположили, что таксист уснул за рулем, поскольку дело было ранним утром. Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

29 марта на КАД в районе Мурино столкнулись, по самым скромным подсчетам, шесть автомобилей. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали как легковушки, так и большегрузы. Как рассказывали очевидцы, автовладельцы ждали представителей ГАИ больше трех часов. Примечательно, что за это время количество машин в ДТП увеличилось.

Число участников ДТП на внешней стороне КАД продолжает увеличиваться. Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Немного раньше на 62-м километре КАД между Шушарами и Софийской улицей автомобилистам пришлось постоять во внушительной пробке из-за массового ДТП. Судя по всему, столкновение было сильным, поскольку машины разбросало в разные стороны. Кроме того, к месту аварии прибыли эвакуатор, полицейские, дорожные службы и скорая помощь.

ДТП спровоцировало едва ли не самую сложную дорожную ситуацию в городе на данный момент. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

20 марта перед съездом с КАД на проспект Косыгина столкнулись большегруз и «ГАЗель». Последняя, судя по всему, пострадала особенно сильно: кабину буквально расплющило. На месте происшествия работали спасатели — возможно, помощь понадобилась водителю «ГАЗели». О пострадавших и их самочувствии информации нет, но очевидцы считают, что виновником аварии стала именно «ГАЗель».

Кабину Газели практически расплющило. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
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