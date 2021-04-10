В Петербурге подтвердили 699 новых случаев заражения COVID-19

В Петербурге подтвердили 699 новых случаев заражения COVID-19
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 2006 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 587 человек. В Ленинградской области выявлено 89 новых случаев.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 401 688 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 357 509 петербуржцев. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 31 597 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло почти на 4%.

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