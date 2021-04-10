Михаил Мурашко назначил профессора Лиознова руководителем НИИ гриппа им. Смородинцева

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назначил ученого Дмитрия Лиознова главой научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.

Мурашко считает Лиознова талантливым ученым и при том хорошим руководителем.

Поэтому 10 апреля, в субботу, когда министр здравоохранения прибыл в Петербург с рабочим визитом и отправился в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, то представил Дмитрия Лиознова как директора научного учреждения.

Мурашко отметил, что в последнее время заметил, как профессор замечательно справляется с обязанностями, как талантливо руководит и плодотворно работает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в стране разрабатывается еще одна вакцина от новой коронавирусной ифнекции.