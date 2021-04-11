В Ленобласти еще 97 человек подхватили коронавирус

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области за минувшие сутки зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровели 82 пациента, семь человек скончались. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 40 889 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 38 269 пациентов, число смертельных исходов достигло 1 040.

В России за сутки зафиксировано 8 702 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 13 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 337 летальных исхода. При этом 7 230 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 986 летальных исхода, выздоровели 4 265 509 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.