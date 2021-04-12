Обследование на коронавирус за сутки прошли более 11 тысяч петербуржцев

За минувшие сутки более 11 тысяч жителей и гостей города сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в понедельник, 12 апреля.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Петербурге провели 11 153 теста на COVID-19.

Кроме того, за последний день в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 4194 звонка. Петербуржцы звонили по номеру 122, чтобы задать интересующие вопросы.

С начала октября на портале #мывместе зарегистрировались 1470 волонтеров, 1162 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. Они выполнили 6774 заявки.

Также с октября 203 тыс. 936 нуждающихся горожан получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю число новых случаев COVID уменьшилось на 40%.