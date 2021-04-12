От COVID за сутки умерли 34 жителя Петербурга

От COVID за сутки умерли 34 жителя Петербурга
В Петербурге люди продолжают умирать от коронавируса. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в понедельник, 12 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрированы 34 смерти от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 635 человек.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 277 летальных исходов от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 103 263 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область. В Ленобласти подтверждено еще пять случаев смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю число новых случаев COVID уменьшилось на 40%.

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