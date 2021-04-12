В Петербурге выявили 706 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 706 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1833 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 569 человек. В Ленинградской области выявлено 96 новых случаев.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 403 088 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 357 829 петербуржцев, в том числе 252 человека за минувшие сутки. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 32 624 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю число новых случаев COVID уменьшилось на 40%.