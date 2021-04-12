Дольщикам с Васильевского острова выплатили 5 млн рублей за нарушенные сроки сдачи дома

Дольщикам с Васильевского острова выплатили 5 млн рублей за нарушенные сроки сдачи дома
Дольщикам выплатили неустойку. Фото: УФССП по Петербургу

Судебные приставы Василеостровского района помогли 28-ми дольщикам получить неустойку от недобросовестного застройщика.

Как сообщает пресс-служба городского главка ФССП, приставы взыскали со строительной организации почти 5 млн рублей. Деньги передали дольщикам проблемного ЖК.

Так, например, петербуржец купил однокомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров в строящемся доме. Он заплатил за нее 6 млн рублей, то есть полную стоимость, однако получил квартиру на 92 позже. Он обратился в суд, который вынес решение взыскать с застройщика 379,5 тыс. рублей.

Еще 16 дольщиков сейчас ожидают от этой компании более 1,6 млн рублей неустойки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что незаконно уволенный многодетный отец получил получил четверть миллиона рублей благодаря петербургским приставам.

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