В Петербурге оштрафовали гимназию, в которой инфекцией заразились 15 человек

Причину плохого самочувствия школьников нашли в воде – в ней обнаружили ротавирусы.

Василеостровский районный суд оштрафовал ГБОУ гимназию №642 «Земля и Вселенная», в которой было зафиксировано 15 случаев острой кишечной инфекции. Учреждение должно выплатить 20 тысяч рублей. Об этом 12 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В апреле в школе провели санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого выяснилось, что сразу несколько учащихся жаловались на тошноту, боли в животе, жидкий стул и подъем температуры. Эксперты взяли пробы воды и обнаружили в них ротавирусы.

Известно, что незадолго до инцидента в школе меняли аварийный участок трубы ХВС, но гимназия не проинформировала об этом Роспотребнадзор. Из-за этого, считает суд, не была произведена дезинфекция и как следствие – дети заразились острой кишечной инфекцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре опровергли вспышку инфекционного заболевания в гимназии на Васильевском.