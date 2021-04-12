Петербуржцы в апреле смогут увидеть метеорный поток Эта-Аквариды

Метеорный поток можно будет увидеть в конце апреля. Фото: pixabay.com

Метеорный поток можно будет увидеть в конце апреля. Фото: pixabay.com

Астроном посоветовал тем, кто хочет увидеть поток, выезжать за пределы города, где нет много света.

Астроном Кирилл Масленников рассказал, когда петербуржцы смогут увидеть сразу два метеорных потока – Лириды и Эта-Аквариды. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Первый даст о себе знать с 16 по 25 апреля. Эксперт считает, что не стоит тратить время на попытку увидеть метеорный поток Лириды, потому что явление будет непродолжительным и есть шанс не застать падающие звезды.

Другое дело метеорный поток Эта-Аквариды, который можно будет наблюдать в конце апреля и начале мая. Поток будет в три раза интенсивнее, поэтому высока вероятность полюбоваться прекрасным явлением.

Чтобы увидеть все, стоит выехать за пределы Санкт-Петербурга, так как в городе слишком много света – это может помешать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на территории Восточной Антарктиды обнаружены следы метеорита, упавшего 430 тысяч лет назад.