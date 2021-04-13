Дрозденко рассказал о новых и грядущих реформах

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал эксклюзивное интервью, в котором рассказал о муниципальной власти, недобросовестных застройщиках и личном.

В разговоре с гендиректором телеканала Online47.ru глава 47-го региона подвел итоги первого полугодия — именно столько прошло с того момента, как глава региона был избран местными жителями на свою должность. Разговор также зашел о проблеме дольщиков, реформе по обращению с ТКО и о личном.

«Многие считают, что хорош тот политик, кто реализует до 30% своих обещаний. В моем случае реализованы два основных законопроекта, которые уже приняты. Они получили одобрение всех надзорных органов», — заявил Дрозденко.

Дрозденко добавил, что первый закон касается социальных гарантий. Второй важный законопроект, принятый в регионе в начале текущего года, предусматривает контроль за оборотом не только бытового, но и строительного мусора. В документе прописано и создание единой системы логистики с оснащением мусоровозов QR-кодами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Ленинградской области выступил с инициативой наказывать недобросовестных застройщиков, которые не выполняют свои обязательства, действовать он намерен с понедельника.