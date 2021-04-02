Дрозденко: недобросовестных застройщиков Ленобласти ждут «новые правила игры»

Александр Дрозденко заявил, что действовать по данным вопросам намерены уже с понедельника. Фото: lenobl.ru

Александр Дрозденко заявил, что действовать по данным вопросам намерены уже с понедельника. Фото: lenobl.ru

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой наказывать недобросовестных застройщиков, которые не выполняют свои обязательства, действовать он намерен с понедельника. Об этом губернатор заявил в ходе встречи с гендиректором Фонда защиты прав дольщиков.

По словам губернатора, права обманутых в регионе дольщиков должны быть решены до конца 2025 года. Всего на решение этого вопроса Ленобласти необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Дрозденко рассказал в беседе с Online47, что всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам. Он выступил с инициативой наказывать недобросовестных застройщиков, которые не выполняют свои обязательства. Так, по всем проблемным объектам будут поданы заявления в прокуратуру, а также инициированы уголовные дела в отношении застройщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о заявлении Александра Дрозденко. Он рассказал, что нескольких лет хватит, чтобы все обманутые дольщики получили свои квартиры в Ленобласти.