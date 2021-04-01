Дрозденко рассказал, когда будут решены проблемы всех обманутых дольщиков Ленобласти

Дрозденко рассказал, когда будут решены проблемы всех обманутых дольщиков Ленобласти
В регионе завершат все долгострои. Фото: pixabay.com

Он заявил, что с проблемными объектами нужно разобраться до конца 2025 года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что проблема долгостроев в регионе должна решиться до конца 2025 года. Он отметил, что объем работы довольно большой, но политик убежден, что нескольких лет хватит, чтобы все обманутые дольщики получили свои квартиры.

Дрозденко подчеркнул, что проблему будут решать вне зависимости от того, будет ли помощь со стороны различных фондов или доноров-застройщиков. Напоминаем, что в Ленобласти насчитывается более 200 проблемных объектов, это 8% от всего строящегося жилья. На данный момент на их достройку выделено 3,6 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство восьми долгостроев в Ленобласти продолжится в 2021 году.

александр дрозденко долгострой ленинградская область


 

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