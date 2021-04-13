В Петербурге к ИВЛ подключены 176 ковид-пациентов

В Петербурге 176 пациентов с COVID-19 переносят заболевание в тяжелой форме. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом стало известно во вторник, 13 апреля. В больницах, специализирующихся на лечение коронавируса, доля тяжелых больных в стационарах составляет около 26,7 %, 176 пациентов подключены к ИВЛ — это на 59,3 % меньше пикового значения в декабре прошлого года.

Как сообщили в информационной справке по противодействию болезни, всего для инфицированных COVID-19 сейчас развернуто 5 273 места в городских и федеральных стационарах. На 11 апреля были свободны 918 коек или 17,4 % от общего фонда для коронавирусных больных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца. Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 782 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 533 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 94 человека.