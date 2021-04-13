За сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца

За сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца
Петербуржцы проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 701 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно во вторник, 13 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 782 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 533 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 94 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург усомнился в резком росте заболеваемости COVID в России в апреле.

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