Усомнившиеся в ментальном здоровье Байдена американцы поддержали Лаврова в заявлении о «тупой» политике США

Ряд американцев вновь усомнились в здоровье нового президента США Джо Байдена. На этот раз многие высказали поддержку главе российского МИД Сергею Лаврову, который публично назвал внешнюю политику США «тупой».

Кремль разрешил использовать Лаврову любой лексикон

Нелицеприятно о политике США Сергей Лавров высказался по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Российский политик назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы. Он обратил внимание на то, что критиковать решения США начал даже Атлантической совет.

Сергей Лавров отметил: линия США в отношении России «тупая». Она «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились».

Судя по всему, так Лавров отреагировал на новости о том, что администрация Байдена рассматривает возможность выслать российских дипломатов и ввести новые санки. Такие меры хотят принять якобы в ответ на хакерские атаки, в которых обвиняют Россию.

Комментируя слова Лаврова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль разрешает использовать любую лексику для того, чтобы описать политику США в отношении нашей страны.

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках», — добавил Песков.

Поддержка американцев

Первыми, кто отреагировал на заявление Лаврова стали американцы, зрители телеканала Fox News.

Так, один из пользователей отметил, что и вовсе не стоит говорить о какой-либо политике США в отношении России.

«У Байдена просто не хватает мозгов для того, чтобы иметь политику в отношении хотя бы чего-нибудь», — заметил один из пользователей.

«Лавров прав. Мы тупые! И наша политика в отношении Росси тоже тупая! Все, что сделал Байден к настоящему моменту — сплошная тупизна!», — жестко высказался другой пользователь.

Юзеры также дали такую оценку Камиле Харрис и Джо Байдену как «слабые», «некомпетентные», «трусливые» и «зараженные коррупцией».

Не первый прокол

Отметим, что избиратели США с тех пор, как Байден стал президентом страны, регулярно обсуждают ментальное здоровье политика. Некоторые считают, что американский президент находится не в себе, и ищут подтверждение этому в его оговорках и неуклюжести.

Так, в марте он называл вице-президента Камалу Харрис «президентом». К слову, в сентябре прошлого года такую оговорку допустила она сама, завив об «администрации Харрис».

Не так давно пользователи социальных сетей несколько дней обсуждали падение Байдена на трапе самолета. Поднимаясь, американский лидер трижды споткнулся.

Кстати этому инциденту предшествовало заявление Байдена, которое вызвала еще больший ажиотаж. Он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей и добавил, что президент РФ «заплатит» за вмешательство в американские выборы.

Уже тогда многие американцы поспешили осудить Байдена. Некоторые из них отмечали, что над США «Смеется весь мир», а Белый дом должен извиниться.

Понравился материал? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и читайте новости на сайте Gazeta.SPb.

Читайте также:

Как ироничный ответ Путина Байдену заиграл новыми красками после падения президента США на трапе самолета

Пост Дональда Трампа-младшего о промахе Байдена разгорячил пользователей Сети

Первая леди США взбудоражила Интернет чулками в сеточку