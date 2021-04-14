Крепость Копорье в Ленобласти восстановят к концу этого года

В крепость Копорье начались противоаварийные работы, специалистами будет восстановлена облицовочная кладка в месте обвала, то есть в приворотном комплексе и на мосту. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Сообщается, что памятник культурного наследия федерального значения закончат ремонтировать к концу этого года. Тогда же крепость вновь станет доступной для откроется для туристов.

В комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти заметили, что новые меры улучшат состояние древней цитадели.

Ведь около года назад в крепости обвалилась главная входная арка. В связи с этим посещать музей стало нельзя. Известно, что о крепости Копорье впервые упоминается в новгородских летописях за 1240 год.

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