В Петербурге «Ситимобил» решил срезать и проехал транспортное кольцо насквозь

В Петербурге &#171;Ситимобил&#187; решил срезать и проехал транспортное кольцо насквозь
Машина насквозь проехала площадь. Фото: "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧИ Петербурга".

В Петербурге в Калининском районе автомобиль такси «Ситимобил» проехал Северную площадь насквозь. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧИ Петербурга».

Жители этого района пребывали в некотором шоке, потому как это первый автомобиль, который смог проехать площадь целиком. Ведь остальным, как припоминают местные, это не удавалось. Таксиста назвали рекордсменом.

Северная площадь представляет собой транспортный круг, в котором пересекаются Гражданский и Северный проспекты.

На месте происшествия замечена машина Госавтоинспекция.

Сведений о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Петроградском районе возле «СИБУР АРЕНЫ» загорелась дрифтующая машина.

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