В Петербурге дрифтующий автомобиль загорелся возле «СИБУР АРЕНЫ»

В Петербурге в Петроградском районе возле «СИБУР АРЕНЫ» загорелась дрифтующая машина. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧИ Петербурга».

Известно, что дрифт — это техника прохождения поворотов и вид автоспорта, характеризующийся использованием управляемого заноса на максимальной скорости.

Возле многофункционального концертно-спортивного комплекса на Крестовском острове «СИБУР АРЕНЫ» загорелся автомобиль. Видео с места происшествия поделился очевидец случившегося.

На месте возгорания по адресу Футбольная аллея 8 не замечено ни сотрудников пожарной охраны, ни карет скорой помощи. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Выборгском районе в частном доме случился пожар, в результате которого погибла пятилетняя девочка. По некоторым данным, в одноэтажке возгорание произошло в связи с замыканием неисправного обогревателя.