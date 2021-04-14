Возвращающихся из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19

Возвращающихся из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19
Тестирование на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

Теперь все россияне, которые прибывают в страну любым видом транспорта, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Так, с 15 апреля при прибытии в Россию гражданам необходимо заполнить анкету на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также пройти исследование на выявление новой болезни и загрузить результаты теста на ЕПГУ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, до получения результатов исследования рекомендуется соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отдыхающие в Турции и Танзании российские туристы смогут вернуться домой планово, но при желании они могут завершить поездки досрочно.

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