В Крыму уровень заболеваемости COVID вырос в два раза

Крымчан и гостей полуострова просят соблюдать все требования безопасности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Крымчан и гостей полуострова просят соблюдать все требования безопасности. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

За последние две недели уровень заболеваемости коронавирусом вырос в 2 раза. Такое заявление сделала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Так, за минувшие сутки ведомство зафиксировало 94 случая заражения COVID-19 в Крыму. В результате роста заболеваемости могут быть введены некоторые ограничения.

Как сообщил ТАСС, Пеньковская отметила, что меры примут на территориях, где наблюдается всплеск заражений. По ее мнению, главной причиной роста числа заболевших является ухудшение контроля за использованием средств защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возвращающихся из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19. До получения теста гражданам предписывают соблюдать домашний режим.