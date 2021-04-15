В четверг в Петербурге продолжатся похолодания

В Петербурге третий день подряд обещают похолодание. В четверг, 15 апреля, в Северной столице ожидается холодная погода без осадков.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 апреля в Петербурге осадков не ожидается. Днём ветер северо-восточного направления.

В ночное время суток столбики термометров покажут -1…+1 градусов, днём температура воздуха будет на уровне +8…+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче