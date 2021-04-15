Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, увеличилось до пяти

Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, увеличилось до пяти
Поиски пятого ребёнка продолжаются. Фото: 66.mchs.gov.ru

В результате пожара, который произошел в доме в поселке Бызово Свердловской области, погибли пятеро детей.

Кроме того, трое взрослых и двое детей пострадали. Пострадавших госпитализировали с ожогами первой и второй степени и отравлением продуктами горения. По предварительной информации, в результате пожара погибли пятеро детей, 2013-го, 2014-го, 2016-го, 2019-го и 2020 годов рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

На месте пожара обнаружили четверых погибших детей. Еще одного несовершеннолетнего до сих пор не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщалась о том, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о пожаре на Невской мануфактуре в Петербурге. Задержаны генеральный директор компании и его заместитель. По данным следствия, подозреваемые знали, что сгоревшее здание не отвечало требованиям безопасности, что и привело к возникновению ЧП.

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Число детей, погибших при пожаре в доме на Урале, увеличилось до пяти
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