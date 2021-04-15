В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тыс. человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали более 23 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 23012 горожан.

Об этом стало известно в четверг, 15 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 14861 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрирован 1471 петербургский волонтер, прошли обучение и аккредитацию 1162 человека. Добровольцы выполнили 6820 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

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