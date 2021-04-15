В Петербурге зафиксировано 719 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 719 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 15 апреля.

В России за сутки зафиксировано 8 944 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,4 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 398 летальных исхода. При этом 10 225 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 675 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 398 летальных исходов, выздоровели 4 301 448 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.