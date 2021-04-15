Путин призвал избавить россиян от унизительной бюрократии в социальной сфере

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отмены абсурдных и бессмысленных норм в социальной сфере. Он сообщил об этом на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.
Глава государства подчеркнул, что россиян, которым нужно получить ту или иную услугу, не заботят технические, административные и прочие вопросы. Им важно лишь качественно и своевременно получить помощь.
По словам Путина, необходимо ликвидировать все бессмысленные требования, «забюрокраченные до бесконечности процедуры» и абсурдные правила. Он отметил, что многие нормы изматывают и даже унижают людей.
Также президент призвал избавить соцработников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, чтобы они направили свое внимание и время на людей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сделал вторую прививку против коронавируса.