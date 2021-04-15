Путин призвал избавить россиян от унизительной бюрократии в социальной сфере

Путин призвал избавить россиян от унизительной бюрократии в социальной сфере
Путин отметил, что многие нормы изматывают и даже унижают людей. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отмены абсурдных и бессмысленных норм в социальной сфере. Он сообщил об этом на совместном заседании Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

Глава государства подчеркнул, что россиян, которым нужно получить ту или иную услугу, не заботят технические, административные и прочие вопросы. Им важно лишь качественно и своевременно получить помощь.

По словам Путина, необходимо ликвидировать все бессмысленные требования, «забюрокраченные до бесконечности процедуры» и абсурдные правила. Он отметил, что многие нормы изматывают и даже унижают людей.

Также президент призвал избавить соцработников, врачей и преподавателей от бумажной волокиты, чтобы они направили свое внимание и время на людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин сделал вторую прививку против коронавируса.

бюрократия владимир путин социальная сфера


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поставка «Ковивак», вакцинация на дому, новая партия ...
В Выборгском заливе ликвидируют разлив нефтепродуктов
ГАТИ сообщила о новых дорожных ограничениях в Петербурге
Суд не стал запрещать «скопинскому маньяку» давать интервью
Пенсионеры и главный бухгалтер: мошенники обчистили петербуржцев на 1,2 млн ...
Путин призвал избавить россиян от унизительной бюрократии в социальной сфере
Галкин поздравил Пугачеву с 72-летием
Власти США ввели новые санкции против России