В Калининском районе парень хотел зайти в трамвай, однако зашел под колеса «Jaguar»

В Калининском районе парень хотел зайти в трамвай, однако зашел под колеса &#171;Jaguar&#187;
Молодой человек не успел зайти в трамвай. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Петербурге в Калининском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, при котором автомобиль сбил парня. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Калининском районе, недалеко от станции метро «Академическая» произошло ДТП.

Очевидцы происходящего сообщают, что трамвай №9 остановился на положенной ему точке и включил сигналы для посадки пассажиров.

В это самое время в общественный транспорт в открытые двери начал заходить парень. Однако водитель легкового автомобиля «Jaguar», которой проезжал мимо, не заметил молодого человека и сбил его.

По неподтвержденным данным, у молодого человека в результате происшествия диагностировано сотрясение мозга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Петроградском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста.

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