Обследование на коронавирус за сутки прошли более 20,5 тысяч петербуржцев

Обследование на коронавирус за сутки прошли более 20,5 тысяч петербуржцев
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

За минувшие сутки более 20,5 тысяч жителей и гостей города сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в пятницу, 16 апреля.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Петербурге провели 20 538 тестов на COVID-19.

Кроме того, за последний день в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 13 618 звонков. Петербуржцы звонили по номеру 122, чтобы задать интересующие вопросы.

С начала октября на портале #мывместе зарегистрировался 1471 волонтер, 1167 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. Они выполнили 6836 заявок.

Также с октября 205 тыс. 193 нуждающихся горожан получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга создают съедобную вакцину от COVID со вкусом ряженки.

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