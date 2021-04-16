В Петербурге выявили 704 новых случая заражения COVID-19

В Петербурге выявили 704 новых случая заражения COVID-19
Подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Северной столице было подтверждено 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Город по-прежнему на втором месте по заболеваемости среди других российских регионов.

Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с заболеванием COVID-19. Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 2476 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 595 человек. В Ленинградской области выявлено 94 новых случая.

Общее число заболевших коронавирусом в Петербурге достигло 405 тыс. 924 человек. За время пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 361 тыс. 874 петербуржцев, в том числе 419 человек за минувшие сутки. Число пациентов, которые болеют ковидом в настоящий момент, составляет 31 тыс. 299 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга создают съедобную вакцину от COVID со вкусом ряженки.

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