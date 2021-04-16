Жертвами COVID за сутки стали 30 петербуржцев

Жертвами COVID за сутки стали 30 петербуржцев
В Петербурге люди продолжают умирать от коронавируса. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в пятницу, 16 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрированы 30 смертей от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 750 человек.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 397 летальных исходов от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 104 тыс. 795 человек.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область. В Ленобласти подтверждено еще шесть случаев смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Петербурга создают съедобную вакцину от COVID со вкусом ряженки.

новости СПб оперштаб пандемия смерти от коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном
Около 50 тонн лимонов завезли в Петербург из Марокко
В Ленобласти задержали подозреваемую в изготовлении порнографических ...
Разводка мостов 16 апреля
Законодательство молчит: застрявшие в Турции петербуржцы оказались ...
Убийцу Альберта Рыжего отправили под арест на два месяца: Gazeta.SPb ...
В Петербурге изменилась величина прожиточного минимума
Полиция раскрыла прошлогоднее преступление в Щеглово