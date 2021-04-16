В Индианаполисе произошла стрельба в отделении FedEx

В американском штате Индиана вечером 15 апреля произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь по людям в здании логистической компании FedEx в городе Индианаполис.

Как сообщает телеканал WRTV, все произошло в четверг около 23 часов по местному времени (6 часов утра пятницы по московскому времени). Вооруженный неизвестный ворвался в здание FedEx недалеко от международного аэропорта Индианаполиса.

Большое количество человек получили ранения. Местные СМИ пишут, что погибло пять человек. Однако точные данные о числе пострадавших пока не приводятся. Предварительно, тело стрелка было найдено на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.