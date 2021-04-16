ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

По сообщению Центрального Банка, лишенный лицензии банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты. Фото: wikimedia.org

По сообщению Центрального Банка, лишенный лицензии банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты. Фото: wikimedia.org

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва», сообщается в заявлении на сайте регулятора. Мера начинает действовать с сегодняшнего дня.

По сообщению Центрального Банка, лишенный лицензии банк нарушал законы, регулирующие банки и нормативные акты. Из-за этого Банк России применял в адрес «Нейвы» ограничения на осуществление некоторых операций.

Также банк «Нейва» несколько раз нарушал требования законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В рейтинге РИА Новости, этот банк на 1 февраля был на 186-й позиции в росбанковской системе по размеру активов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Finstar Олег Бойко приобрел петербургский банк «Сиаб». Цена не указывается. В холдинге отметили, что будут развивать новые ветви бизнеса — кредитование физлиц и малого бизнеса и новую платформу.