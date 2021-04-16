Суд не разрешил Викингу стать Эриком Нортоном

Отдел отказал Владимиру, так как он хотел избавиться от отчества. Фото: pixaba

Отдел отказал Владимиру, так как он хотел избавиться от отчества. Фото: pixaba

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по иску Владимира Викинга к Комитету по делам записи актов гражданского состояния Правительства Санкт-Петербурга о признании незаконным решения.

Викинг пошел в суд с иском о признании незаконного отказа в регистрации изменения имени с «Викинг Владимир Алексеевич» на «Нортон Эрик».

9 сентября прошлого года мужчина обратился в отдел записи актов гражданского состояния с заявлением о смене фамилии на «Нортон», имени на «Эрик» и отказа от отчества.

Отдел отказал Владимиру, так как он хотел избавиться от отчества.

Викинг посчитал, что отказ от отчество — это сугубо личное решение.

В соответствии с п. 1 ст. ФЗ № 143 отсутствие отчества у гражданина России допускается законами РФ или основывается на национальном обычае. Законодательство Петербурга не принимает отказ от отчества.

Размышления Викинга о том, что современное общество не требует отчества, не свидетельствуют о незаконном отказе органа власти. Суд Викингу отказал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изменилась величина прожиточного минимума.