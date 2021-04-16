Рейды по борьбе с тонировкой, нелегалами и санкционными продуктами: профилактические меры полиции Петербурга

В среднем за сутки в Петербурге полицейские выявляют около 300 нарушителей правил тонировки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В среднем за сутки в Петербурге полицейские выявляют около 300 нарушителей правил тонировки. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дорожные полицейские Северной столицы вновь приступили к масштабной проверке автомобилей на предмет соблюдения требований к тонировке окон, поскольку множество водителей игнорируют эти правила.

К примеру, прошлый профилактический рейд, проводившийся с июля по сентябрь 2020-го, выявил свыше 75,6 тысяч нарушителей. Назначение штрафа для некоторых автомобилистов представляется незначительным наказанием, поэтому они игнорируют требования инспекторов ДПС. Правда, попавшись снова, водителям уже приходится отбывать административный арест.

Хотя в этом году полицейские Петербурга раньше приступили к проверке на дорогах, тенденции к снижению числа нарушителей не наблюдается: ежедневно выявляют около 300 машин с нарушением правил тонировки — в отношении их владельцев составлены административные протоколы. При этом около десяти водителей уже получали штраф — теперь им грозит более суровое наказание, в ближайшее время их судьбу определит суд.

Напомним, что по последним правилам, установленным Минтрансом, светопропускаемость как лобовых, так и боковых стекол автомобилей должна составлять не меньше 70%.

Профилактическая борьба с нарушениями, которые впоследствии могут вылиться в более серьезные проблемы, проводится не только на дорогах. Так, в Северной столице регулярно проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Последняя проверка состоялась с марта по апрель. К примеру, 1 апреля в Купчино выявили хостел, где жили около 50 человек, незаконно находящихся на территории России. В итоге 20 из них получили штрафы.

Немногим раньше еще 53 нелегальных мигранта обнаружили в Калининском районе, а в начале марта в Невском районе правоохранители заподозрили, что 11 сдаваемых в аренду квартир используются как «резиновые», то есть для массового проживания приезжих. В полицию по итогам рейда доставили около 100 человек.

Проверяют и соблюдение специальных экономических мер, утвержденных Указом президента РФ — они касаются запрета на ввоз продукции, производимой на территории стран Европейского союза. Изучив ассортимент двух магазинов на Шлиссельбургском проспекте, чиновники Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Прокуратуры и Пулковской Таможни изъяли 230 килограммов санкционной мясной, молочной и рыбной продукции. Всю «запрещенку» уничтожили в соответствии с российским законодательством.

В ночь с 19 на 20 марта внезапно нагрянувшие с инспекцией на улицу Рубинштейна чиновники обнаружили бар, который работал без лицензии на продажу алкоголя. Внимание муниципалов к заведению привлекли местные жители, жаловавшиеся на шумные вечеринки. У кафе изъяли 38 бутылок спиртного, а двое барменов отправились в отделение полиции.