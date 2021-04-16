Теплица Ленобласти планирует вырастить в этом году более 32 млн цветов

В Ленинградской области в теплицах областного хозяйства высадят цветы — хризантемы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично побывал в тепличном комплексе «Новая Голландия» в Волховском районе.

Дрозденко заметил, что в теплице каждая роза особенная. А также напомнил, что организация выпускает 35 млн роз в год, в связи с чем является одним из самых крупных цветочных производств роз в России.

К слову, губернатор региона поблагодарил Минсельхоз за то, что он поддержал предприятие данной отрасли в период пандемии коронавируса.

«Новая Голландия» планирует инвестировать в выращивание хризантем. Так новые теплицы, у которых общая площадь около 6 га, смогут вырастить 16 млн хризантем в год.

Отмечается, что «Новая Голландия» Ленобласти находится в тройке самых крупных предприятий по выращиванию роз. Заметим, что высаживание хризантем сделает область абсолютным чемпионом.

Напомним, что в прошлом году «Новая Голландия» произвела 32,4 млн цветов. В 2021 организация нацелена на 34 млн.

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