Ведущая Первого канала обвинила власти во лжи о возвращении россиян из Турции

Екатерина Андреева заявила, что чудом смогла покинуть страну и вернуться на родину.

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева рассказала, что с трудом смогла вернуться в Россию из Турции. Своим негодованием она поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Она отметила, что с 15 апреля введены ограничения – теперь две страны связывают всего несколько рейсов в неделю. Андреева заявила, что власти обещали, что россияне смогут без проблем вернуться на родину по ранее купленным билетам, но это оказалось неправдой.

«Я не знаю, как россияне будут возвращаться. Наши рейсы в Стамбуле отменили в самый последний момент. И все эти сообщения о возврате туристов по своим билетам — ложь»,

— заявила Андреева.

Она отметила, что только чудом и с божьей помощью смогла улететь из Турции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы рассказали о проблемах с возвращением из Турции на родину.