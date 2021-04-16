Медведев заявил о росте зарплат благодаря Путину

Он напомнил о том, как люди жили в 2000-х годах и заверил, что тогда россияне получали всего 50 долларов.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что в 2000 году россияне получали зарплату в размере 50 долларов. Тогда Владимир Путин только занял президентский пост, отметил политик. Об этом пишет РИА Новости.

Благодаря главе государства, объяснил Медведев, уровень жизни в стране улучшился. Он удивлен тому, как быстро люди забывают о хорошем. Медведев призвал напоминать людям об изменениях – в том числе оппонентам Путина.

«Если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам»,

— добавил он.

Политик подчеркнул, что «Единая Россия» постарается рассказать гражданам о достижениях последних лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько заработал Путин за 2020 год.