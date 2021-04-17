Греция готова закупить вакцину «Спутник V»

Страна согласна использовать российский препарат только после одобрения ЕМА.

Министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, в каком случае страна готова закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это произойдет после одобрение препарата Европейским агентством лекарственных средств. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Стопроцентно. Как только он получит одобрение, он станет частью пакета вакцин, которые странам разрешено использовать»,

— заявил министр туризма Греции.

Он добавил, что страна одинаково относится ко всем препаратам, но придерживается общеевропейского подхода. Греция не хочет вступать в противоречия и готова подождать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще две вакцины от коронавируса могут оказаться опасными из-за риска тромбоза. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.