Греция готова закупить вакцину «Спутник V»

Греция готова закупить вакцину «Спутник V»
Греция открывает туристический сезон с 14 мая. Фото: unsplash

Страна согласна использовать российский препарат только после одобрения ЕМА.

Министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, в каком случае страна готова закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это произойдет после одобрение препарата Европейским агентством лекарственных средств. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Стопроцентно. Как только он получит одобрение, он станет частью пакета вакцин, которые странам разрешено использовать»,

— заявил министр туризма Греции.

Он добавил, что страна одинаково относится ко всем препаратам, но придерживается общеевропейского подхода. Греция не хочет вступать в противоречия и готова подождать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще две вакцины от коронавируса могут оказаться опасными из-за риска тромбоза. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

"Спутник V" вакцина греция


 

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