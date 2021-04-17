В Петербурге от коронавируса скончались еще 32 человека

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе зафиксировали 32 летальных исхода от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во субботу, 17 апреля. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 782.

Побороть болезнь удалось 746 петербуржцам. Количество выздоровлений с начала пандемии составило 362 621.

За последние сутки в городе также подтвердили 701 случай коронавируса. Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 2 822 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 586 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 93 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты просят петербуржцев не бить панику из-за новостей об умерших после прививки петербуржцах.