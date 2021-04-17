Спасатели потушили полыхающую «двушку» в Ломоносове

Спасатели потушили полыхающую &#171;двушку&#187; в Ломоносове
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петродворцовом районе Петербурга под утро случился квартирный пожар.

Возгорание случилось в субботу, 17 апреля, в жилом доме №6 по улице Скуридина в Ломоносове. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:19. К месту происшествия были направлены 8 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил двухкомнатную квартиру. Пламя вспыхнуло на 10-ти квадратных метрах.

К 04:52 спасатели полностью потушили пламя. Причины возгорания уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой набережной на глазах у водителей сгорела «Ауди». Информация о возможных пострадавших не приводится.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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