В московском ТЦ посетители боролись за фальшивые купюры

Неизвестный раскидал их по торговому центру и некоторые решили, что перед ними настоящие деньги.

В московском торговом центре «Афимолл Сити» неизвестный разбросал повсюду купюры из «банка приколов». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

В Telegram-канала также выложили видео, на котором люди устроили потасовку из-за фальшивых денег. Кажется, кто-то решил, что перед ними настоящие купюры.

«Как сообщил охранник торгового центра, неизвестный мужчина раскидал купюры «банка приколов», посетители ТЦ начали их собирать»,

— сказал собеседник агентства.

В официальных источниках отметили, что никто в результате потасовки не пострадал. Также не было зафиксировано ни одного противоправного действия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан мошенник, выдавший петербургскому пенсионеру компенсацию билетами банка приколов.