Продюсер объявил о серьезной болезни Верки Сердючки

Сердючка серьезно болен, но не уточняется, чем именно. Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka/

Сердючка серьезно болен, но не уточняется, чем именно. Фото: https://www.instagram.com/v_serduchka/

За жизнь артиста борются не только украинские, но и европейские врачи.

Продюсер Юрий Никитин заявил, что Верка Сердючка серьезно болен. Такой информацией он поделился в рамках шоу «Звездный путь». Продюсер отметил, что все оказалось куда серьезнее, чем казалось изначально. Сейчас здоровьем Сердючки занимаются не только украинские, но и европейские врачи.

Непонятно, о каком именно диагнозе идет речь. Напоминаем, что Верка Сердючка заявила о прекращении эстрадной деятельности в 2019 году. В 2020 году вышел первый за 12 лет альбом под названием Sexy.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что впервые за 12 лет Верка Сердючка презентовала новый альбом. Новый сборник песен полностью на английском языке и состоит из четырех композиций, которые длятся, в общей сложности, 13 минут.