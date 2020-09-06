Впервые за 12 лет Верка Сердючка презентовала новый альбом

Впервые за 12 лет Верка Сердючка презентовала новый альбом
С годами Верка Сердючка не теряет шика. Фото: Instagram @v_serduchka

Украинский 46-летний исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, наконец выпустил новый альбом.

Сообщение о релизе было опубликовано в пятницу, 4 сентября, на официальной страницы любимой зрителями Верки Сердючки в Facebook. Поклонники долго ждали новых композиций: предыдущий альбом под названием Doremi doredo Данилко презентовал еще в 2008 году.

Новый сборник песен полностью на английском языке и состоит из четырех композиций, которые длятся, в общей сложности, 13 минут: Make it rain champagne, Swedish lullaby, Sexy и Disco kicks. Альбом доступен на всех музыкальных интернет-платформах, таких как Apple music, «Яндекс.Музыка» и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый фильм Нолана «Довод» ставит рекорды по предпродажам: билеты в России уже принесли 11 млн рублей.

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