Экс-возлюбленный Бузовой назвал себя бабником

Давид заявил, что после расставания с артисткой может признать, что он – бабник.
Певец и блогер Давид Манукян заявил, что после расставания с певицей Ольгой Бузовой готов называть себя бабником. Такое заявление он сделал YouTube-шоу «Дебаты-Кандидаты».
В рамках программы артист отвечал на различные каверзные вопросы, в том числе о личных отношениях. У Давы спросили, считает ли он себя бабником, и певец ответил утвердительно.
«Теперь да, считаю»,
— заявил бывший возлюбленный Бузовой.
Поклонники решили, что Манукян разочаровался в любви после скандального разрыва с экс-возлюбленной. Возможно, он еще нескоро найдет новую партнершу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян спародировал и унизил Бузову в своем Инстаграме. В съемках задействован сам Давид и мужчина, переодетый в блондинку.