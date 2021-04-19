За сутки тесты на коронавирус сдали более 11 тысяч петербуржцев

За сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали более 11 тысяч петербуржцев. Фото: pixabay.com

За сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали более 11 тысяч петербуржцев. Фото: pixabay.com

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 11 162 горожан.

Об этом стало известно в понедельник, 19 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 5 567 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 188 092 волонтеров, которые оказали адресную помощь 6 122 342 людям.

Напомним, петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге все еще высока вероятность третьей волны пандемии коронавируса.