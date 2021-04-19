За сутки тесты на коронавирус сдали более 11 тысяч петербуржцев

За сутки тесты на коронавирус сдали более 11 тысяч петербуржцев
За сутки тесты на коронавирусную инфекцию сдали более 11 тысяч петербуржцев. Фото: pixabay.com

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 11 162 горожан.

Об этом стало известно в понедельник, 19 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период было обработано 5 567 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 188 092 волонтеров, которые оказали адресную помощь 6 122 342 людям.

Напомним, петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге все еще высока вероятность третьей волны пандемии коронавируса.

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