В Петербурге коронавирус подхватили еще 692 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 692 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Северной столице 408 012 выявлено заболевших. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 279 человека. Третье место у Подмосковья — 592 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Франции Макрон не верит, что благодаря «Спутник V» можно ускорить процесс вакцинации в Европейском союзе.