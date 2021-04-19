В Петербурге сохраняется нехватка осадков

В Петербурге сохраняется нехватка осадков
Дефицит осадков сохраняется. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

В Северной столице продолжает сохраняться дефицит осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, в 19 апреля основным объектом в атмосфере города на Неве останется гребень скандинавского антициклона.

Сообщается, что он оставит в небе те редкие облака, которые не повлекут за собой множественные дожди.

Однако температура в городе ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Плюс ко всему температура воздуха в Петербурге составит +13…+15°, а в Ленинградской области +11…+16°.

Ветер ожидается северо-восточный 4-9 м/с.

Важно, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 мм ртутного столба, что является выше нормы.

Отмечается, что за прошедшие почти двадцать дней апреля в городе на Неве выпало менее 20% от месячной нормы осадков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики Гидрометцентра поделились с петербуржцами прогнозом погоды на лето 2021 года. Будет тепло, но жару стоит ждать только в августе.

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