В Петербурге сохраняется нехватка осадков

В Северной столице продолжает сохраняться дефицит осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
В понедельник, в 19 апреля основным объектом в атмосфере города на Неве останется гребень скандинавского антициклона.
Сообщается, что он оставит в небе те редкие облака, которые не повлекут за собой множественные дожди.
Однако температура в городе ожидается на 3-4 градуса выше климатической нормы.
Плюс ко всему температура воздуха в Петербурге составит +13…+15°, а в Ленинградской области +11…+16°.
Ветер ожидается северо-восточный 4-9 м/с.
Важно, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 мм ртутного столба, что является выше нормы.
Отмечается, что за прошедшие почти двадцать дней апреля в городе на Неве выпало менее 20% от месячной нормы осадков.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики Гидрометцентра поделились с петербуржцами прогнозом погоды на лето 2021 года. Будет тепло, но жару стоит ждать только в августе.