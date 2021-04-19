Турция одобряет, ЕС сомневается: мир спорит о пользе вакцины «Спутник V»

В мире продолжаются споры о пользе вакцины «Спутник V». Пока одни страны регистрируют российский препарат, другие сомневаются в его пользе.

Ранее стало известно, что Турция одобрила производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В апреле в стране ввели дополнительные ограничения для борьбы с инфекцией — эпидемиологическая ситуация в стране за последнее время там ухудшилась.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что в стране сохранят комендантский час в выходные дни, в будни период комендантского час изменили. Теперь гражданам республики будет запрещено выходить на улицу с 19:00 до 05:00. Вступили в силу ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 лет и старше 65 лет.

В ЕС пока сомневаются в эффективности российского препарата. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «Спутник V» в данный момент не может ускорить вакцинацию – препарат не одобрен европейским санитарным регулятором. При этом он заявил, что в Европе стараются ускорять производство зарегистрированных вакцин.

Кстати, «Спутником V» пользуются в 60 странах, чье общее население превышает 1,5 млрд человек.

Телеведущий и главврач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников при этом дал совет, чего не стоит сделать перед вакцинацией от COVID-19. Специалист рекомендует перед прививкой не консультироваться с лечащим врачом. По его мнению, многие доктора перестраховываются и дают медотвод, из-за чего жизнь не вакцинированных людей оказывается под опасностью. Он также добавил, что смысла не будет и в тесте на антитела, поскольку препарат защищает от всех штаммов, а не от одного.

К слову, несмотря на то, что компания по вакцинации населения набирает обороты во многих странах, не все лидеры готовы показывать пример. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что пока не собирается прививаться от коронавируса. Он считает, что антитела после перенесенной болезни еще защищают его организм. У президента Белоруссии есть свой рецепт здоровья.

«Больше работать, нормально питаться», — заявил глава страны, который, по его словам, ни разу не прививался даже от гриппа.

Отметим, что по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире в сначала пандемии выявили почти 140 млн случаев заболевания коронавирусом. При этом за последние сутки к 18 апреля статистику пополнили более 805 тыс. человек.